Reus uit Piet Piraat-film opnieuw voor rechter: “Doodsbedreigingen aan nieuwe vriend van ex”

De 43-jarige man leeft al jaren in onmin met zijn ex. In januari 2020 werd hij al eens veroordeeld omdat hij haar had lastiggevallen. Daarrna richtte hij zich op haar toenmalige vriend. In april van dat jaar diende die nieuwe vriend een eerste maal klacht in bij de politie omdat de gewichtheffer, die ook meespeelde als reus in een Piet Piraat-film, hem bestookte met berichten en oproepen. “In juni volgde een tweede klacht, opnieuw na een resem oproepen en berichten”, zei het parket. “In één van de ingesproken boodschappen was er sprake van voorwerpen die in lichaamsholtes zouden gestoken worden. Als bedreiging kan dat tellen. Later volgden nog meer oproepen en berichten, ook met doodsbedreigingen, en meneer dook ook meermaals op aan de woning van het slachtoffer.”