Regenbuien, maar soms ook zon in Galmaarden vandaag

Gemeente en Dilbeekse jongeren creëren samen nieuw barenpark

Sinds kort kan je gebruikmaken van het gloednieuwe barenpark in Schepdaal om fitnessoefeningen te doen in open lucht. Dat is het resultaat van het project ‘Neem plaats, geef ruimte’ waarbij jongeren zelf aan zet waren om de publieke ruimte in te vullen.