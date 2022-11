Politiezone Pajottenland verliest maar liefst 221 jaar aan ervaring: zeven medewerkers gaan met pensioen

PajottenlandUitzonderlijk is het niet, maar deze periode gaan er zeven medewerkers van de politiezone Pajottenland (Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever en Pepingen) met pensioen. Sommigen zwaaiden al af, anderen moeten officieel nog tot februari wachten. “Het klopt dat we heel wat ervaring verliezen”, zegt waarnemend korpschef Philippe De Gelas. “Met het verdwijnen van de rijkswachters verdwijnt ook het ‘militaire’”.

Met een receptie voor familie, collega’s en burgemeesters in het Galmaardse Baljuwhuis is op feestelijke wijze afscheid genomen van zeven medewerkers van de politiezone Pajottenland. Sommigen kunnen al genieten van hun pensioen, anderen moeten nog enkele weken geduld hebben. “Dat er op korte tijd zo veel mensen met pensioen gaan is niet heel uitzonderlijk”, zegt waarnemend korpschef Philippe De Gelas. “Het komt gelukkig niet vaak voor, maar er zit in de nabije toekomst opnieuw zo een vlaag aan te komen. En zo verliezen we op korte tijd ook een pak ervaring natuurlijk. De jeugd moet het meer en meer overnemen. De gemiddelde leeftijd van het korps daalt op die manier. Je merkt ook dat die jongere generaties een andere mentaliteit hebben. Bij de oude garde is er nog een militair kantje door onder meer vast te houden aan eenheid van commando. Een bevel gaat van boven naar onder. De jeugd kunnen we misschien losser noemen.”

Van ex-rijkswachters tot burgerpersoneel

Eén van de politiemensen die met pensioen gaat is eerste commissaris Serge Roelens. Las u de afgelopen jaren iets over de politiezone in uw krant? Dan was het veelal Roelens die als perswoordvoerder aan het woord kwam of de informatie aanleverde. De man startte eind 1975 bij de rijkswacht en schopte het tot brigadecommandant tot eind 2000 in Halle. Hij werd uiteindelijk tien jaar officier Beleid en personeelsbeheer en was de laatste tien jaar Directeur Operaties waardoor hij ook regelmatig in het straatbeeld te zien was bij grote evenementen of interventies.

Nog twee ex-rijkswachters: eerste inspecteurs Hugo Gabriels en Dirk Van Muylem. Zij begonnen hun carrière in respectievelijk in 1980 en 1979. Hugo was interventie- en onthaalmedewerker om daarna het lokaal informatiekruispunt te vervoegen dat instaat voor de informatieverwerking, het aansturen van de lokale kleine onderzoeken enzovoort. Collega Van Muylem was werkzaam bij de lokale rechterdienst.

Maar ook de wijkpolitie verliest twee ‘oude getrouwen’ met eerste inspecteurs Guy Van Huychem en Jean-Marie Deleux. Van Huychem werkte eerst als wijkinspecteur in Gooik om in 2011 naar de wijkpolitie van Pepingen te verhuizen. Deleux is dan weer altijd sinds 2002 wijkinspecteur in Herne geweest. En de laatste agent waarvan afscheid wordt genomen is eerste inspecteur Geert Schoukens die sinds 2002 lid was van de interventiedienst.

En samen met hen gaat ook een burgerpersoneelslid met pensioen. Walter Swillens werkte in de administratie in de gemeente Gooik en stapte bij de politiehervorming mee naar de politiezone Pajottenland. Hij werkte er tot nu ondersteunend als burgerpersoneelslid/assistent in de operationele diensten.

Vacatures

De politiezone Pajottenland telt meer dan tachtig personeelsleden en verschillende vacatures moeten ingevuld worden, al heeft dat niet rechtstreeks met de pensionering van de medewerkers te maken. Zo zijn er nog bijvoorbeeld nog twee vacatures voor de interventiedienst. Los daarvan zijn er nog drie vacante plaatsen binnen het korps, maar dan bij andere diensten.

