Politie voorkomt erger bij woningbrand, tankwagen van brandweer belandt in gracht

GalmaardenEen woning in de Rodestraat in Galmaarden raakte dinsdagnamiddag onbewoonbaar na een hevige keukenbrand. De bewoonster bleef gelukkig ongedeerd. De politie kon door snel nog enkele deuren te sluiten erger voorkomen. De brandweer deelde bij het aanrijden in de brokken toen een tankwagen in de gracht belandde, maar dat had geen invloed op de bluswerken.

De politiezone Pajottenland en brandweerzone Vlaams-Brabant West werden dinsdagnamiddag rond 13.30 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Rodestraat, aan de grens met Viane. “De bewoonster had zich op dat moment al in veiligheid gebracht, maar verkeerde wel in shock en werd overgebracht naar een familielid”, zegt brandweerofficier Wouter Jeanfils. “Onze ziekenwagen is vervolgens naar dat adres gereden voor een controle van de vrouw.”

“Over de oorzaak van de brand kunnen we ons niet uitspreken, maar het vuur woedde voornamelijk in de keuken”, gaat Jeanfils verder. “Die is volledig uitgebrand en er is ook schade in de gang. We kregen de brand wel snel onder controle omdat de brand makkelijk bereikbaar was. Politieagenten hebben bij hun aankomst wel erger kunnen voorkomen. Zij sloten onmiddellijk enkele deuren waardoor een uitbreiding beperkt bleef. Indien de deuren geopend zouden zijn gebleven werden we hier vermoedelijk met een uitslaande brand geconfronteerd.” De brandweerzone Vlaams-Brabant West roept op sociale media dan ook nog eens op om alle deuren te sluiten wanneer je de laatste bent om een brandend pand te verlaten. De woning werd na de bluswerken stevig geventileerd, maar de rookschade in het volledige huis is groot. Door de brand- en rookschade is de woonst dan ook tijdelijk onbewoonbaar. De technische dienst van de gemeente Galmaarden ging samen met de brandweer aan de slag om enkele ramen en deuren af te dichten met houten panelen.

Tankwagen schuift in gracht

De brandweer zelf deelde overigens in de brokken. De tankwagen, gevuld met zo’n 12.000 liter water, moest bij het aanrijden in de Rodestraat zelf uitwijken voor enkele geparkeerde bestelwagens. Het gevaarte schoof daardoor van de weg en belandde in de gracht. “Dat had gelukkig geen invloed op de bluswerken omdat er voldoende water aanwezig was in de pompwagen en dankzij een hydrant voor de woning”, besluit Jeanfils. “Een takelfirma komt ter plaatse om de truck uit de gracht te halen.” De inzittenden van de vrachtwagen bleven ongedeerd en konden hun collega’s bijstaan bij de bluswerken. Bij het blussen werden ook een brandslang tot aan de tankwagen gerold om indien nodig het water uit de tank te kunnen gebruiken, maar die nood was er dus niet.

