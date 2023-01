Pauwel trok met zijn bende voor het eerst door Galmaardse straten naar Heetveldemolen

Als voorbereiding van de Pauwelviering trok de Pauwel met zijn bendeleden door de straten van Galmaarden met hun sledde (kar). Traditioneel gezien is dat steeds het eerste weekend van januari. De Pauwel als een koning erin, terwijl de bendeleden de sledde vooruit trekken. Ze trokken in hun sledde door de straten van Galmaarden op weg naar de Heetveldemolen in Tollembeek. Dit gebeurde om het meel voor de Pauwelbroodjes op te halen. Deze week zullen met dat meel de alom gekende pauwelbroodjes (roggebroodjes) gerold en gebakken worden samen met kinderen. Er worden er zo opnieuw duizenden gebakken en zijn ter grootte van een knikker.