Pastec Lighting in Galmaarden ontvangt HIB-label van Unizo.

Herne Chauffeur crasht onder invloed in berm na telefoon­tje van moeder

R.B. verloor op 24 september vorig jaar in Herne de controle over het stuur. Hij belandde in de berm maar raakte gelukkig niet gewond. Toen de politie ter plaatse kwam bleek hij 1,38 promille alcohol in het bloed te hebben. “Hij was tot in de vroege uurtjes op stap geweest in Gent”, vertelde zijn advocaat. “Zijn vriend was bob en er was afgesproken dat hij in Bassily zou blijven slapen. Maar toen belde zijn moeder omdat zij de wagen absoluut de ochtend nadien nodig had voor een medische afspraak. Dan nam hij een foute beslissing om toch te vertrekken.”

7 november