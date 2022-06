Pajottenland en Vlaamse Ardennen ronden samenwerking af met schenking kostuumpje Manneken-Pis

We kennen allemaal het Brusselse Manneken Pis dat in onze hoofdstad een heuse attractie is geworden. Maar er zijn er nog meer. In Geraardsbergen pronkt het allereerste en oudste Manneken Pis al sinds 1459 op een fontein. Deze week werden Pajottenland+ en Toerisme Vlaamse Ardennen zelfs opgenomen in de orde van het Broederschap Manneken-Pis Geraardsbergen. “Zowel de Vlaamse Ardennen als het Pajottenland hebben intussen een stevige naambekendheid”, aldus zegt Katrien Meersseman, projectmedewerker van streekorganisatie Pajottenland+. “Het was dan ook geen toeval dat beide buurregio’s elkaar in 2018 vonden om expertise uit te wisselen. Om de plattelandseconomie van beide regio’s een duwtje in de rug te geven, werden verschillende initiatieven en acties binnen recreatie en toerisme op poten gezet om blijvend mee te kunnen uitpakken.”