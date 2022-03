Pajotse gemeenten gaan van start met Eaglebe Smart City Platform: “Via het nieuw evenementenloket kunnen verenigingen makkelijker hun vergunning aanvragen”

Non-binaire Luca (18) wil model worden en gaat aan de slag als dakwerker: “Ik ben evenveel waard als iemand die zich helemaal vrouw voelt”

“Ik haat het om met ‘jongeman’ aangesproken te worden. Toch voel ik me even comfortabel in een werkbroek als in een kleedje.” Luca Berghmans (18) uit Sint-Genesius-Rode is een meisje van uitersten. Ze doet mee aan de modellenwedstrijd ‘Queen of the Models’ en gaat als dakwerker aan de slag. Luca voelt zich man noch vrouw, maar dat betekent niet dat ze besluiteloos is.

