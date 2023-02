Nieuw aanmeldsysteem voor scholen van start gegaan

Alle Galmaardse basisscholen zullen vanaf nu met hetzelfde digitale aanmeldsysteem werken. Dat gebeurt via een link op de nieuwe website van de gemeente. Dat maakt het makkelijker om je peuter in te schrijven voor het volgende schooljaar of om van school te veranderen. Op 14 februari konden de eerste inwoners gebruikmaken van het nieuwe systeem.

Momenteel is het dus nog maar aan de zogenaamde voorrangsgroepen. Dat zijn kinderen met een broertje of zusje dat al langer ingeschreven is, of waarvan de ouders in een van de scholen werken. Zij kunnen zich nog inschrijven tot 21 februari om 16.30 uur. Vanaf 28 februari gaat het platform opnieuw open, maar dan voor alle andere kinderen. Tussen 24 april en 15 mei moet je je kind definitief inschrijven in de toegewezen school.