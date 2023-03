Morgane (24) is finaliste voor Miss Wellness Beauty Belgium

Morgane is sinds november 2020 fiere eigenaar van haar eigen schoonheidssalon M-Beauty. In november is ze in een nieuw avontuur gestapt: sindsdien mag ze zichzelf voorstellen als finaliste van Miss Wellness Beauty 2023. “Ik doe mee omdat ik graag mijn passie wil delen met andere schoonheidsspecialistes en veel wil bijleren om mijn zaak te doen groeien”, vertelt ze. “In mijn salon in Galmaarden kan je genieten van zachte, natuurlijke behandelingen en een Me-time momentje. Van kleins af aan droomde ik ervan om schoonheidsspecialiste te worden. In 2020 behaalde ik mijn diploma en opende mijn eigen schoonheidssalon in bijberoep waar ik de behandelingen met veel passie kan uitvoeren. Als schoonheidsspecialiste vind ik het heel belangrijk dat mijn klanten tijdens iedere behandeling genieten en tot rust komen.”