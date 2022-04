Meteo Tollembeek neemt opnieuw de draad op met een vernieuwd programma

Merchtem Op huizen­jacht in... Merchtem: “Woningen van 225.000 euro tot meer dan een miljoen”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Merchtem, een sterk groeiende gemeente met ondanks de dichte bebouwing toch nog veel groen in de nabijheid van Brussel. Annelies Heyvaert van beHome gaat met ons op pad door de gemeente.

