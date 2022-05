Mammobiel staat tot en met vrijdag 14 mei aan Baljuwhuis

Al meer dan 20 jaar is ze actief in gemeenten en wijken waar geen vaste mammografische eenheid gevestigd is. Nog tot en met vrijdag 14 mei vind je de mammobiel aan het GC Baljuwhuis in Galmaarden. Alle vrouwen van 50 tot en met 69 kunnen zich er gratis laten testen. Dat is belangrijk om borstkanker vroeg op te sporen, want zo vergroot je de kans op een succesvolle behandeling en genezing.