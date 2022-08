Koenraad Tinel (88) krijgt ereburgerschap in Galmaarden toegekend.

Koenraad Tinel (88) woont al 25 jaar in het Hof te Leysbroek op de flank van de Congoberg in deelgemeente Vollezele. Hij is beeldhouwer, grafisch kunstenaar, schrijver en dichter. De voorbije 30 jaar toonde hij zijn werk in tentoonstellingen in eigen land en daarbuiten. Hij heeft ook heel wat gemengde kunstprojecten in samenwerking met gerenommeerde regisseurs, acteurs, musici en schrijvers. Zijn thema’s zijn onder meer de oerverhalen van de mens, Europa en het oorlogsverleden van Wereldoorlog II. Koenraad kreeg in 2020 nog een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel.

Ereburgerschap

Koenraad is onder meer de schepper van iconische beelden zoals De Ontvoering van Europa op de flank van de Congoberg in Vollezele, het trekpaard Prins op de markt van Lennik en het standbeeld van Urbanus in Tollembeek. Op die manier heeft hij Galmaarden en de streek mee op de kaart gezet. Daarom kreeg hij afgelopen weekend een oorkonde ter erkenning van z’n ereburgerschap overhandigd. “Voor onze gemeente en onze streek is het een eer om een dergelijk kunstenaar onder ons te hebben”, vertelt Ludo Van Paepegem (CD&V), schepen van Cultuur. “Hij is een virtuoos kunstenaar, maar toch altijd een ware ambachtsman gebleven, een smid. Zijn gedachten zijn vrij en hij spreekt rechtuit. Koenraad heeft vooral aandacht voor de goede kanten van iedere situatie, voor de mogelijkheden. Daarom hebben we hem graag.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Koenraad Tinel. © Koenraad Tinel

Tinel koos voor kunstonderwijs met specifieke aandacht voor beeldhouwkunst en leerde vanaf zijn 5 jaar zelfs piano spelen. Hij vond een job als wetenschappelijk tekenaar bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Dan besloot hij om zich verder te bekwamen in de metaalbewerking, smeden en lassen. Hij begon in 1963 een smederij en smeedde en laste onder andere meubilair voor musea en sokkels voor de beelden van andere kunstenaars. In 1966 trok hij met vrouw en kinderen naar Gooik en begon met een bronsgieterij voor eigen werk. Na 5 jaar het kunstenaarschap te combineren met de smederij, stopte hij daar in 1971 mee en begon hij als docent beeldhouwkunst aan de Sint-Lukas Hogeschool in Brussel. Dat bleef hij 28 jaar doen en hij verhuisde naar het 1000-jarige motte-kasteel Hof te Leysbroek in Vollezele.

Zowel Urbanus, schrijver Andries Dhoeve, Marc Tresignie, muzikant André Demecheleer, erfgoeddeskundige Michel Matthijs en journalist Georges Mertens werden doorheen de jaren ook al ereburger van Galmaarden.

