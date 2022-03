Kinderen leren het Brabants trekpaard kennen dankzij gloednieuwe uitleenkoffers

De uitleenkoffers ‘Een trekpaard in de klas’ werden uitgewerkt in het kader van een Europees PDPO waarbij er gezocht wordt naar nieuwe, innovatieve toepassingen voor het Brabants trekpaard. Want er moest gezocht worden naar een manier om het voortbestaan van het Brabants trekpaard te verzekeren. Eén van die manieren is om de jongere generatie ermee in contact te brengen. “Het trekpaard is immers met zijn zachtaardige karakter een grote kindervriend”, aldus gedeputeerde Ann Schevenels. “Daarom ontwikkelden wij speciale uitleenkoffers met educatieve spellen waarmee men in scholen op een speelse manier aan de slag kan gaan. Door het trekpaard uit de sfeer van oud en ambachtelijk te trekken, hopen we om het meer bereik te geven”