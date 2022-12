Jongeren kunnen meedenken over nieuwe collectie young adults in bibliotheek

Ninove Doorzetter Niels (34) laat rolstoel niet in de weg staan van droomjob in restaurant: “Zelfs zonder iets te vragen staan collega’s altijd klaar voor mij”

Je droomjob vinden: voor niemand een makkelijke opdracht, en al zeker niet wanneer je de zoektocht vanuit een rolstoel aanvangt. Sasker Van de Ven (27) getuigt dezer dagen in uw krant over de vele valkuilen voor mensen met een beperking op zoek naar werk. Dat er wel degelijk hoop is, bewijst Niels Beeckmans (34) uit Denderwindeke. De jonge dertiger haalt zijn hart op in restaurant ‘t Sluitelgat in Lieferinge. “Ik kom iedere dag al fluitend naar het werk.”

