Ingrijpende werken op Repingestraat zijn afgerond: “We moeten het verkeer op deze manier vertragen”

Halle Babybox op Materni­teit verdwijnt, koalak­amers voor prematuur­tjes en pandemiep­roof sas op Intensieve: met deze ‘Big Five’ moderni­seert AZ Sint-Ma­ria het ziekenhuis

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle lopen aannemers af en aan terwijl het ziekenhuis op volle toeren draait. Vijf werven worden al uitgevoerd in afwachting van de grootse uitbreidingsplannen. Wij gingen op bezoek achter de schermen van ‘The Big Five’. “De overlast voor patiënten en personeel beperken is een grote uitdaging", klinkt het.

26 juli