Met 170 per uur op de vlucht, politie moet achtervol­ging staken wegens te gevaarlijk

Enkele voertuigen van politie Geraardsbergen/Lierde hebben zaterdagavond een achtervolging op een vluchtende wagen gestaakt. “Het roekeloze rijgedrag van de man bracht anderen in gevaar. We weten ondertussen wel wie het is", laat communicatieverantwoordelijke Karolien De Turck weten.