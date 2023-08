Update E40 richting Brussel vrijge­maakt na ongeval ter hoogte van Groot-Bijgaarden

Op de E40 is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van het knooppunt Groot-Bijgaarden. De rechterrijstrook was daar een tijdlang versperd. Intussen is de weg weer vrijgemaakt en komt het verkeer weer normaal op gang.