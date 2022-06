Gemeentebestuur maakt werk van veilige schoolomgevingen: “Tegen 1 september afgerond”

Tegen 1 september 2022 wil het gemeentebestuur van Galmaarden een volledig heringerichte schoolomgeving aanbieden. Hiervoor zullen op dat moment ook de nodige signalisatie en fietssuggestiestroken aangebracht worden. Die aanvullende werken worden in de zomerperiode gepland. “Momenteel zijn de wegenwerken al gestart voor de herinrichting van de schoolomgeving van GBS Galmaarden langs de Hoogstraat”, aldus bevoegd schepen Ludo Persoons (CD&V). “Bij goede weersomstandigheden zullen deze uitgevoerd zijn tegen 1 juli. Een planning van deze werken in de schoolvakantie bleek onhaalbaar. De aannemer zorgt voor een uitbreiding van het bestaande voetpad aan de school en de heraanleg van het verkeersplateau in asfalt. Daarnaast worden lokaal nog een aantal zones in de bestaande asfaltverharding in de Hoogstraat vanaf het verkeersplateau richting Waarbeke hersteld en zal aansluitend vanaf begin juli in dat deel een nieuwe slijtlaag worden aangebracht.”