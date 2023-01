Gemeente organiseert elke maandag lessenreeks ‘turnen voor 50-plussers’

Lot/Beersel/Opwijk Inbrekers viseren Vlaamse jeugdhui­zen: “Eén dader lijkt klaar om na de inbraak naar zijn werk te vertrekken”

Verschillende jeugdhuizen in zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant hebben de afgelopen dagen ongewenst bezoek gekregen. Of er een verband is tussen de inbraken zal uit onderzoek moeten blijken, maar tussen de feiten in Lot en Opwijk zijn alleszins parallellen te trekken. De dader was hier telkens alleen, arriveerde rond 7 uur en droeg werkkledij. Bij andere feiten is er sprake van twee daders. De buit varieert van mengpanelen tot de kassa.

10 januari