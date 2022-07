Gemeente gaat van start met project veilige schoolomgevingen

Nieuwe verkeersborden

In de eerste plaats zullen de verkeersborden in de schoolomgevingen aangepast worden. Dat is het geval bij GBS Galmaarden in de Hoogstraat, GBS Herhout in de Winterkeer, GBS Tollembeek in de Hernestraat en het Sint-Catharinacollege in de Bergstraat. Deze werken worden uitgevoerd door de technische dienst en zullen al half augustus klaar zijn.