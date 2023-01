erGoed Galmaarden brengt hulde aan de Pauwelhoed en hoedenmakers

Toen in 2016 gestart werd met de opmaak van het dossier om het Pauwelgebeuren op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen, kreeg erfgoedvereniging ErGoed Galmaarden de opmerking om alles te borgen. Ze moesten zo aan de slag om alles te omschrijven en kregen zo ook de kans de opbouw van een hoed stap per stap te volgen. “We stonden echt versteld van welke materiaalkennis en vaardigheid er nodig is”, klinkt het. “Hoe moeilijk het is om aan de geschikte materialen te geraken en hoe spitsvondig men moet zijn om een gewenst resultaat te bekomen. Toen kregen we van huidige hoedenmaakster de vraag of we in ons groot fotoarchief geen selectie vonden van hoeden die door haar gemaakt werden. De aanzet was gegeven en het idee om er iets meer van te maken kon vorm krijgen.”