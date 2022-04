Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Galmaarden SKO Vollezele speelt voor het eerst in 34 jaar kampioen: “Goede pintjes, en meer is er niet voor nodig om die mannen tevreden te stellen”

Afgelopen weekend heeft de cafévoetbalploeg Kv SKO Vollezele A voor het eerst in 34 jaar kampioen gespeeld. De club bestaat al sinds 1969 en één van die oprichters, ere-voorzitter Fernand Cammaert, is nog steeds een actief lid van de ploeg die op zijn 85-jarige leeftijd achter de toog vertoeft en de supporters voorziet van de nodige verfrissing. “Laat je ploeg niet in de steek: een zinnetje dat in de voetbal vaak vermeld wordt en daar hou ik me aan”, vertelt hij trots.

15:49