De grootst mogelijke eer voor een Galmaardenaar is dit jaar voor Joran (26): hij wordt de nieuwe Pauwel. “Een enorme eer om in de voetsporen van mijn familie te mogen treden”

De Pauwelviering, een authentiek folkloristisch feest, is sinds eeuwen vergroeid met Galmaarden, vooral met het gehucht Sint-Paulus. Maar waar komt die Pauwelviering nu eigenlijk vandaan? Daarover bestaan verschillende legendarische verklaringen, maar de meest voorkomende verwijst naar een legende uit 1382. Na de plundering van Geraardsbergen bleven de doden toen massaal in de velden liggen. Ziektes verspreidden zich ongebreideld onder mens en dier en er brak een vreselijke pestepidemie uit. Temidden van al dat onheil verscheen op het feest van ‘Paulus Bekering’ op 25 januari plots een witte ridder die roggebroodjes uitdeelde. Wie ervan at, genas op slag van de pest. De onbekende witte ruiter was volgens de legende de heilige Paulus, dorpspatroon van Galmaarden. Op 7 juli 2016 werd de Pauwelviering door Vlaanderen nog erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De Pauwelviering is zo bovendien het oudste folkloristisch feest van België.

Nieuwe Pauwel

Afgelopen jaar werd Sven Defrère nog verkozen als Pauwel, maar dit jaar maakt hij plaats voor de 26-jarige Joran De Borre. Hij woont in Galmaarden en is al van kinds af aan enorm geïnteresseerd in de Pauwelviering. In 2006 werd hij nog kinderpauwel. Het mag gezegd worden dat het feest bij de familie De Borre enorm leeft. Zijn vader Eddy was Pauwel in 1986, zijn nonkel Marc De Borre in 1985 en zijn neven Chris, Bart en Joachim waren het in respectievelijk 1997, 1999 en 2007. Jorans neven Jenz en Jonas waren zowel kinderpauwel (2002 en 2005) als grote Pauwel (2016 en 2015). Zijn andere neef Jorrit was kinderpauwel in 2016. “Het is dan ook een enorm grote eer om op deze manier in de voetsporen van mijn familie te treden”, vertelt hij. “Hopelijk kan dit nog heel wat generaties verdergezet worden.”