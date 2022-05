Dakwerker neemt wraak door auto in brand te steken: “Meneer is duidelijk een gevaar voor de maatschappij.”

“Als de bewoners van dat pand niet waren wakker geworden en de brandweer niet hadden verwittigd, had dit veel erger kunnen aflopen”, sprak het parket. “Het was een kwestie van minuten voor de woning in lichterlaaie stond en als het vuur die wagen met de lpg-tank had bereikt, waren de gevolgen niet te overzien.” Volgens het parket had de Braziliaan voor de feiten al sms-berichten met bedreigingen gestuurd, maar had hij dat bovendien enkele weken na de brandstichting opnieuw gedaan. “Daarin zei hij dat hij hen één voor één ging ombrengen, als ze hem geen 3.000 euro zouden betalen”, klonk het. “Meneer is duidelijk een gevaar voor de maatschappij.” De verdediging pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel. “Mijn cliënt heeft een blanco strafblad, hoewel hij al elf jaar zonder verblijfsvergunning in België woont”, klonk het. “Al die tijd heeft hij in het zwart in de bouw gewerkt om voor zijn familie te zorgen. Maar die situatie heeft er ook voor gezorgd dat hij geen enkel legaal middel had om zijn geld op te eisen. Het ging om een aanzienlijk bedrag, 25.000 euro, en hij heeft geen andere uitweg gezien. Intussen beseft hij dat dit onaanvaardbaar was.” De rechtbank velt haar vonnis op 17 juni.