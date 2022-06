Chloe Francq kroont zich tot wereldkampioene ParaDarts

Galmaarden Dakwerker neemt wraak door auto in brand te steken: “Meneer is duidelijk een gevaar voor de maatschap­pij.”

Een 42-jarige Braziliaan riskeert 5 jaar cel omdat hij in juli 2020 een wagen in brand had gestoken in Galmaarden. Het vuur sloeg over naar de gevel van een woning en de brandweer kon ternauwernood vermijden dat een andere wagen, die uitgerust was met een lpg-tank, ook in brand vloog. De Braziliaan had de wagen in brand gestoken omdat de bewoners van het huis hem niet hadden betaald voor uitgevoerde dakwerken.

20 mei