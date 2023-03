CD&V Galmaarden kiest voor leefbaarheid door verappartementisering tegen te gaan

Natuurpunt Dilbeek voert op 18 maart beheerswer­ken uit, ook jij bent welkom

Natuurpunt Dilbeek voert op zaterdag 18 maart beheerswerken uit van 9 tot 13 uur. Iedereen is welkom om een handje te helpen. Plaats van afspraak is deze keer de Jan De Trochstraat ter hoogte van nummer 89 in Schepdaal, vlak naast het voetbalveld. Een drietal jaar geleden heeft Natuurpunt Dilbeek hier een nieuw bos aangeplant en nu planten ze nog een aantal fladderiepen bij. Zo helpen ze onder andere de iepenpage, een zeer fraaie dagvlinder. Stevig schoeisel is aan te raden. Laarzen zijn nodig indien het veel geregend heeft. Natuurpunt zorgt voor het nodige materiaal en drinken.