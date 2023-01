Burgemeester Patrick Decat zet stap opzij en geeft in april de sjerp door aan Ludo Persoons

Michelbeke Ezel van Panamaren­ko-weduwe Eveline Hoorens sinds oudejaars­nacht op de loop

Eveline Hoorens (46), de weduwe van kunstenaar Panamarenko, is al sinds nieuwjaarsdag hopeloos op zoek naar haar ezel Valère. “Vermoedelijk opgeschrikt door vuurwerk, is hij in de oudejaarsnacht uitgebroken”, vertelt ze. Eveline voorziet een beloning voor wie Valère kan vinden.

4 januari