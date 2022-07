Bewoonster gewond nadat houten terras vuur vat: zon ligt mogelijk aan de oorzaak

Ninove Pick-uptruck wijkt aan 70 kilometer per uur plots van rijvak af: twee gewonden na frontale aanrijding

Op de Elisabethlaan in Ninove zijn bij een frontale aanrijding tussen twee voertuigen twee personen gewond geraakt. Een Nissan Navara week er plots af van zijn rijbaan en kwam met een snelheid van 70 kilometer per uur in aanrijding met zijn tegenligger.

