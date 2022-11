Behoefteonderzoek naar sporten en bewegen in Galmaarden

Herne Koerier opnieuw naar rijschool nadat hij voor achtste keer met gsm aan het stuur betrapt wordt

Twintiger S. stond al voor de vierde keer voor een politierechter. Dit keer moest hij zich verantwoorden nadat hij in Herne op 4 november vorig jaar betrapt werd met de gsm in de hand achter het stuur van zijn bestelwagen. Hij werd eerder al acht keer betrapt door de politie. “Hij beseft dat hij voorzichtig moet zijn”, aldus zijn advocate. “Maar op dat moment was hij op zijn gps iets aan het opzoeken en zijn houder was stuk.” De jonge man die aan de slag is als zelfstandig koerier kreeg de volle laag van politierechter Johan Van Laethem. “Zijn gsm kleeft gewoon aan zijn hand”, aldus Van Laethem. “Hij krijgt die boetes binnen en betaalt ze allicht met één hand terwijl hij verder speelt met de gsm. De pakkans is al zo klein.” De man riskeerde een forse geldboete maar de verdediging vroeg uiteindelijk de gunst van de werkstraf en die kreeg hij ook. Hij zal nu 50 uur voor de gemeenschap moeten werken. Verder moet hij twee maanden rijverbod uitzitten en zal hij het theoretisch examen opnieuw moeten afleggen.

