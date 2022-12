126.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Galmaarden raakten jullie het meest in 2022: van de veroordeling van de Reus uit Piet Piraat tot een pakje ‘Putin’ uit het frietkot

GalmaardenMeer dan 126.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Galmaarden echelen het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van De Reus’ uit de Piet Piraat die zijn ex-vriendin bedreigde met de dood tot een bezoekje aan een frituur dat bewijst dat niet elk frietkot ‘simpel’ hoeft te zijn. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Wat zou een Belg zijn zonder zijn frietjes? Het artikel dat jullie dit jaar het meest kon bekoren was dat over Frituur ‘t Pleintje. Dat niet elke frituur ‘simpel’ hoeft te zijn, bewijzen eigenaars Franky Vyverman en Katy De Nul. Met hun gigantisch ruime keuze aan huisbereide hamburgers en schotels kan het hier absoluut niet verkeerd lopen. Ook speciale pakjes friet staan op de kaart. Zo kan je kiezen voor een pakje ‘Putin’, wat vanzelfsprekend met een pikant sausje wordt geserveerd. Onze journaliste ging het zelf eens uitproberen. En of ze onder de indruk was van dit ‘frietkot’.

Nog meer culinair nieuws uit de gemeente. Nog geen anderhalf jaar geleden openden openden Jerry Janssens (41) en Jessica Peemans (35) hun gloednieuwe koffie- en bagelbar ‘Pardoes’ in het centrum van Galmaarden. Wegens het grote succes was de nood aan uitbreiding groot en daar werd in maart een oplossing voor gevonden. Ze verhuisden naar het aanpalende pand op het Marktplein. En ze hadden nog heel wat andere nieuwtjes voor hun klanten in petto.

Volledig scherm Jerry Peemans en Jessica Janssens voor hun koffie- en bagelbar 'Pardoes'. © Amber Gys

Helaas was er dit jaar ook heel wat minder positief nieuws te melden. In maart werd een gewichtheffer uit onze gemeente, tevens bekend als ‘De Reus’ uit de Piet Piraat-film, veroordeeld tot 15 maanden cel omdat hij de nieuwe vriend van zijn ex-partner belaagde en met de dood bedreigde. “Ze heeft het zelf gezocht”, legde hij de schuld bij zijn ex-partner. De rechter was het hier niet mee eens. “Geprovoceerd worden door uw ex is géén verschoningsgrond”, klonk het.

De kracht van de natuur

We kregen dit jaar ook te maken met extreme weersomstandigheden. In februari raasde storm Eunice door ons land en zorgde ze ook in Galmaarden voor heel wat schade. Zo werd in het Hippisch Centrum Tollembeek het dak van een schuur weggeblazen en belandden brokstukken gedeeltelijk ook in de paardenstal. De ravage was enorm.

(Lees verder onder de video)

HERBEKIJK. Storm Eunice blaast dak van schuur.

In mei hadden we dan weer last van een aanhoudende droogte. Omdat het water in heel wat rivieren te laag stond, nam de droogtecommissie van de provincie Vlaams-Brabant verschillende maatregelen. Zo was het verboden om water te halen uit de rivieren Mark, een zijrivier van de Dender, een maatregel die vooral veel problemen zou opleveren voor landbouwers.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.