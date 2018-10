IN BEELD. Nederlander en Belg winnen prijs voor beste natuurfoto Redactie

17 oktober 2018

21u18 1 Foto Gisteren werden tijdens een gala-diner in het Natural History Museum in Londen de winnaars bekend gemaakt van de ‘Wildlife Photographer of the Year’-awards. Die jaarlijkse prijs bekroont de beste natuurfoto’s van het voorgaande jaar.

De eerste prijs was voor de Nederlander Marsel van Oosten en zijn foto van twee stompneusapen in de Chinese wouden van Qinling die in de verte lijken te staren. Ook de Belg Michel d’Oultremont viel in de prijzen met zijn foto van twee vechtende herten in de Belgische Ardennen.