Zus Gina Schumacher ‘verstoort’ zelfs interview met champagnedouche: en of de eerste F1-punten van Mick de familie deugd deden

Schumacher reed gisteren als achtste over de finish. Een puike prestatie van de Haas-rijder en in de WK-stand heeft hij nu eindelijk (vier) punten achter zijn naam staan. Een hele opluchting, want makkelijk liep het tot dusver niet voor de 23-jarige Duitser in de koningsklasse van de autosport. Hij had 31 races nodig vooraleer hij z'n eerste punten kon pakken.

In Groot-Brittannië vierde ook z'n familie gistere gretig mee. Zus Gina(-Maria) en mama Corinna waren van de partij op Silverstone en vooral Gina was duidelijk heel blij met de prestatie van haar jongere broer. Net na de aankomst feliciteerde ze hem al via de teamradio (zie video onder) en nadien ‘verstoorde’ ze nog een interview met Sky Sport door Mick een champagnedouche te geven. “Voor mij ben jij de winnaar”, schreef Gina later op Instagram. Voor Mick was het “geweldig om zijn familie erbij te hebben”, zo zei hij in een interview met BILD. “Ik denk dat we ons nog zullen amuseren...”

De familie Schumacher hangt sterk aan elkaar, zeker na wat papa Michael overkwam. De zevenvoudig F1-wereldkampioen viel in 2013 bij het skiën in het Franse Méribel met zijn hoofd op een steen. Hij had een skihelm op, maar die kon niet voorkomen dat hij met ernstig hoofdletsel werd afgevoerd en maanden in coma lag. Tot vandaag is de familie zeer karig met informatie over de toestand van Schumacher.

Gina feliciteert haar broer via de teamradio: “Super, super, super, Mick!”

