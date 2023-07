“Zoals een relatie op Love Island”: de heerlijke radioboodschappen tussen Verstappen en zijn race-ingenieur

Het begon vrijdag al, toen Verstappen tijdens de kwalificaties maar nèt doorstootte naar Q3. De Nederlander kon allesbehalve lachen met zijn tiende plek. “Waarom pushten we geen twee f*cking rondes na elkaar? Zoals ik vooraf had gezegd?” Lambiase ijzig kalm: “Max, je bent door.” Verstappen weer op zijn beurt: ““Het boeit me f*cking niets of ik door ben als tiende! Hoe we het hier uitvoerden was klote.” Lambiase, al iets geïrriteerder: “Oké Max, zeg jíj me dan maar hoe we het straks moeten aanpakken in Q3. Met de banden, brandstof, alles.”

Lambiase is onze Jason Statham. Hard, maar fair. Max en Gianpiero lijken qua uiterlijk zelfs een beetje op elkaar. Teambaas Christian Horner

Verstappen excuseerde zich na de kwalificaties bij zijn race-ingenieur. “Ik had niet zo kwaad mogen zijn. De veelzeggende reactie van Lambiase: “Ach, ik begin er ondertussen wel een beetje aan te wennen...”

Lambiase, een Italiaanse Brit, is de persoonlijke race-ingenieur van Verstappen. De ene in de pitmuur, de andere in zijn Red Bull. De twee staan continu met elkaar in contact. Over de strategie, over het weer, over of er mag gepusht worden of de banden even moeten gespaard worden. En nog zoveel meer. Sommige van die radioboodschappen komen tot in de huiskamer. De FIA bepaalt welke worden uitgezonden en welke niet.

Zondag, tijdens de race, werd de ene radioboodschap na de andere afgevuurd tot bij de kijker. Omdat ze zo ludiek, grappig of net gemeend waren. Verstappen vroeg zich af waarom zijn ploegmaat Sergio Pérez als eerste de pits in mocht. Na niet meteen een duidelijk antwoord te krijgen, klonk het iets dwingender: “Gianpiero, ik wil gewoon weten of beide wagens dezelfde strategie hanteren.” Lambiase: “Rustig Max. Volg alsjeblieft mijn instructies. Bedankt.” Even later kreeg Verstappen de vraag of hij op regenbanden wil overschakelen. Max: “Hoe kan ik nu weten hoe de buienradar eruitziet?” En het beste werd voor het einde van de race opgespaard. Lambiase gaf Verstappen een uitbrander: “Je slijt de banden véél te snel. Ik ben niet zeker of je wel slim aan het racen bent. Ik zou je willen vragen om je hoofd te gebruiken.” Verstappen reageerde met een grijns en vleugje ironie. “Ik kan toch ook nóg wat meer gas geven. En dan maken we gewoon een extra pitstop. Dan hebben de jongens meteen ook een extra pitstoptraining.” Lambiase: “Neen Max, dat gaan we vandaag echt niet doen.”

Vooral de manier waarop de twee met elkaar communiceren werd na Spa-Francorchamps talk of the town.

Verstappen werd na de race gevraagd naar de opmerkelijke conversaties. “Of ze serieus of al grappend bedoeld zijn? Een beetje 50/50", reageerde hij al lachend. Tekenend ook hoe comfortabel Verstappen in zijn Red Bull zit. Als je kan zwanzen met snelheden van 300 kilometer per uur, dan loopt alles meer dan op wieltjes. “Ach, ik wist ook wel dat ze mij geen extra pitstop zouden toelaten. Ik vind het gewoon leuk om ze een beetje nerveus te maken. Ik en Lambiase hebben een zeer goede band. We kennen elkaar door en door. Dat is erg belangrijk.”

Red Bulls topadviseur Helmut Marko kan er wel om lachen. “Ach, dit is voor journalisten en het publiek ongelofelijk leuk.” En teambaas Christian Horner verwoordt het zo: “Max is een veeleisende klant. Je moet een sterk karakter hebben om met hem om te kunnen gaan. Veel engineers zouden onder de druk bezwijken. Weet je: Lambiase is onze Jason Statham (de Britse acteur, red.). Hard, maar fair. (lacht). Ze lijken qua uiterlijk zelfs een beetje op elkaar. Ik vergelijk de relatie tussen Max en GP (hoe ze Lambiase bij Red Bull noemen, red.) als een oud koppel die al lang getrouwd zijn. Of als een relatie op Love Island. GP is trouwens verslaafd aan die serie.”

Na een carrière bij Jordan vertoeft Lambiase sinds 2015 bij Red Bull. Eerst als ingenieur van Daniil Kvyat, nadien dus van Verstappen. De man is trouwens acteur van opleiding. Het helpt ongetwijfeld in zijn gesprekken met Max.

Alweer sneuvelt trofee bij Red Bull Verstappen won zijn 8ste race op rij, maar ook naast het circuit is Red Bull bezig aan een reeks. Voor de tweede maal op rij sneuvelde na de race namelijk een trofee. Deze keer was niet de bokaal van Verstappen, maar de constructeursbeker voor het team die kapot ging. Na de ploegfoto liep het mis. Verstappen proestte het uit: “Hij is weer kapot, de trofee is weer kapot!” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

