Zo kan Max Verstappen dit weekend in Singapore al wereldkampioen worden

Formule 1 Hoezo, geen Belgen tijdens GP F1 in Francor­champs? Deze landgeno­ten zullen dit weekend meer dan hun mannetje staan

Geen Belg achter het stuur, zondag in Francorchamps. Maar ons land is wel nog vertegenwoordigd in cruciale rollen. Zoals sportief directeur bij Williams, een van de oudste teams in het circus. Pas 50 geworden, wereldbekend in het rallywereldje, Hasselaar, wereldburger en tooghanger: Sven Smeets is het allemaal. Zijn monoloog, en u maakt verderop ook kennis met de twee andere Belgen die achter de schermen meer dan hun rol zullen spelen.

25 augustus