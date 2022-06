Zó hard zag hij af: Lewis Hamilton geraakt bijna niet uit Mercedes die een hele race op en neer hobbelde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vierde én door de F1-fans uitgeroepen tot Driver of the Day. Eigenlijk zou Lewis Hamilton na de race in Azerbeidzjan met een kamerbrede lach uit zijn auto moeten zijn gesprongen. Maar in de plaats daarvan was het één grote grimas. De 37-jarige Brit geraakte zelfs amper uit zijn Mercedes. Het gebeurde in verschillende fases, terwijl hij door de pijn beet. Hamilton tastte daarbij naar de onderrug, die al een heel weekend de kwelduivel is.

De stuiterende Mercedes is een gigantisch probleem. Vooral op de lange, rechte stukken hobbelt de zilveren wagen op en neer. Het zogenaamde ‘porpoising’. Het Baku City Circuit kent een enorm lange rechte strook waar snelheden van 330 km/u worden gehaald. Een stuk dus waar de porpoising bij Mercedes nog feller is dan in eerdere weekends. Zaterdag, na de oefensessies, verbeet de zevenvoudige wereldkampioen ook al de pijn.

“Er was zoveel gestuiter dat ik mijn longrun zelfs niet kan afmaken”, aldus Hamilton. “Mijn rug is helemaal kapot. Godzijdank heb ik Angela (Cullen, red.) bij mij. Van haar krijg ik elke avond fysiotherapie en acupunctuur. Vrijdagavond ook, maar zaterdagochtend stond ik toch op met flink wat pijn. Dat gestuiter hebben we op bijna elk circuit. We krijgen het maar niet onder controle. Ik sprak onlangs met Valtteri Bottas (ex-ploegmaat, nu bij Alfa Romeo, red.) en vroeg hem of hij er last van heeft. Neen, blijkbaar. Wow. Ik kan me niet voorstellen hoe fijn dat zou zijn. Uiteindelijk zullen ook wij er wel komen. Ik moet de realiteit accepteren. Het is wat het is...”

Mercedes-baas Toto Wolff zou zich na de race geëxcuseerd hebben bij Hamilton voor alle pijnlijke ellende.

