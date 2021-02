Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verlengt contract bij Mercedes

Formule 1 Russell geniet in Mercedes: “Lewis vroeg of ik goed voor z'n auto wilde zorgen”

5 december Zijn perfecte kwalificatiescore is niet langer intact, maar dat mocht de pret niet drukken voor George Russell. De stand-in voor de besmette Lewis Hamilton had zich geen veel beter optreden kunnen wensen en start morgen vanaf de eerste startrij in de Mercedes. “Als je me een week geleden had verteld dat ik plek 2 zou halen, had ik m’n broek naar beneden getrokken.”