“Ze zullen mijn oor moeten afhakken”: gefrustreerde Lewis Hamilton niet zinnens om juwelen uit te doen

Formule 1Het was opnieuw een frustrerende dag op het werk voor Lewis Hamilton. Ook in Melbourne was het gat op Ferrari en Red Bull te groot. Dat zijn ploegmaat George Russell voor hem eindigde, pikte. “Jullie brengen mij in een heel moeilijke positie”, klonk het richting de paddock. Waar Hamilton zijn slaap echter niet voor zal laten, is het juwelenverbod. “Ik ben niet zinnens om ze uit te doen.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen betekent een omwenteling in de waardeverhoudingen, maar onder leiding van de nieuwe koersdirecteuren ook een aanscherping van de regels. Onder meer op het verbod op juwelen werd afgelopen weekend in de GP van Melbourne opeens strikt toegezien. Die regel bestaat al sinds 2005, vooral om ergere verwondingen te voorkomen bij crashes. Maar exact werd hij niet nageleefd. Rijders konden zonder problemen nog steeds met sieraden in hun bolide kruipen. Tot koersdirecteur Niels Wittich vorige week dus opeens een reminder stuurde naar alle coureurs: juwelen worden niet langer getolereerd. Alle ogen draaiden onmiddellijk richting Lewis Hamilton, die onder andere een neuspiercing en oorbellen draagt. “Geldingsdrang”, zo verwoordt onze F1-watcher het optreden van Wittich in Australië.

Quote We moeten nú presteren. Niet over twee of drie weken. Ik ben van plan om Zoom-gesprekken te voeren met onze bazen, om ervoor te zorgen dat we geen optie onbenut laten. Lewis Hamilton

Wel: de eis van Wittich viel in dovemansoren. Hamilton reed zondag mét juwelen naar een vierde plek. Achteraf kwam de zevenvoudige wereldkampioen terug op het verbod. En dat Wittich van een kale reis zal terugkeren. “Ik ben niet zinnens om mijn juwelen uit te doen”, aldus Hamilton. “Dit is persoonlijke stuff. Je moet kunnen zijn wie je bent. En ik heb bovendien juwelen die ik niet zomaar kan verwijderen. Deze bijvoorbeeld aan mijn rechteroor is er in gelast en kan ik er letterlijk niét uitnemen. Dan zullen ze mijn oor moeten afhakken. Neen, ze blijven.”

In principe kan de Autosportfederatie FIA Hamilton een boete of zelfs puntenaftrek opleggen voor het niet naleven van de code. De FIA zal echter afwachten of de 37-jarige Brit in de volgende races zijn mening herziet.

Mercedes-baas Toto Wolff trekt in twijfel of Wittich zich moet focussen op dit soort zaken. “Is het juwelenverbod een strijd die hij nu moet voeren? Ik denk het niet... Maar als achteraf blijkt dat dit zijn grootste misstap als koersdirecteur was, dan mag hij die strijd duizend keer herhalen.” Want Wolff kan zich over het algemeen wel vinden in de beslissingen van Wittich, zo blijkt. Dit in tegenstelling tot de zure relatie met Michael Masi, de vorige koersdirecteur. “Wittich heeft de eerste races respectvol, solide en zonder fouten afgehandeld”, aldus Wolff. “Masi daarentegen was immuun voor feedback. Zelfs vandaag kan hij nog niet toegeven dat hij fouten heeft gemaakt. Coureurs vertelden hoe respectloos ze door hem werden behandeld. Masi lijkt alles beter te weten. Dat heb ik hem ook tijdens een lunch verteld. Dat hij kritiek moet accepteren en zich van daaruit moet ontwikkelen.”

Vierde dus werd Hamilton in Melbourne. De kloof op WK-leider Charles Leclerc bedraagt inmiddels 43 punten. En dat na amper drie races. En dus trekt Hamilton aan de alarmbel. Dat zijn ploegmaat George Russell voor hem eindigde, hielp Lewis’ humeur niet. “We moeten nú gaan presteren. Niet over twee of drie weken. Ik ben van plan om Zoom-gesprekken te voeren met onze bazen, om ervoor te zorgen dat we geen optie onbenut laten. Ik zal onze aerodynamische specialisten op de hielen zitten. Naar elke tak en elk detail moet grondig gekeken worden. En ikzelf kruip ook in de simulator. We moeten positief blijven. Het kampioenschap duurt nog erg lang.”

Dat zijn Mercedes zich niet gedraagt zoals hij wil, dat bleek gisteren nog maar eens. “Jullie brengen mij in een heel moeilijke positie”, uitte Hamilton zijn ongenoegen over zijn wagen richting de paddock. “Ik kon niet vechten om mijn positie omdat de auto oververhit raakte. Het enige wat ik kon doen, was gas terugnemen.”

