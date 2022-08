Wout van Aert voor reclamespot achtervolgd door Max Verstappen: “Lekke band op ongelukkig moment”

Formule 1Geen alledaags beeld. Max Verstappen in de achtervolging op Wout van Aert. Voor hun sponsor Red Bull lieten de twee zich overhalen. Van Aert: “Ik ben het gewend om achtervolgd te worden, maar niet door een F1-wagen”. Die van Verstappen dan nog, de autoritaire WK-leider die uitkijkt naar de GP Francorchamps dit weekend. “Ik ben geboren in België, dus hier racen is altijd speciaal.”

In de opzet voor het spotje vormde Oracle Red Bull Racing de simulator van Max Verstappen om tot een echte game: From Sim to Reality, volledig opgenomen in België. Verstappen neemt het daarin op tegen aparte tegenstanders en dan mocht Wout van Aert natuurlijk niet ontbreken.

“Ik ben het gewend om achtervolgd te worden, maar niet door een F1-wagen”, aldus Van Aert. “Die gaan doorgaans net iets sneller dan het peloton. Mijn lekke band kwam op een ongelukkig moment, maar gelukkig hielp de snelste pit crew ter wereld me uit de nood. Even zwaaien naar Max Verstappen terwijl die voorbijreed in zijn Red Bull 7 was een ongelooflijk gevoel!”

Volledig scherm © Oracle Red Bull Racing

Ook voor Max Verstappen was het een speciale ervaring. “Het Circuit de Spa-Francorchamps is echt een van mijn favoriete tracks op de kalender. Ik ben geboren in België, dus hier racen is altijd speciaal. De GP van vorig jaar was echt de natste die ik ooit reed. Ik wou me dus goed voorbereiden en mijn ingenieurs zorgden voor de perfecte uitdaging. De benadering van het spel was echt leuk. Asfalt, off-road, dag, nacht, een helikopter...”

Volledig scherm © Oracle Red Bull Racing.

Onder andere in de steengroeve van Bodarwé in Malmédy werd er gefilmd, net als met Thierry Neuville en Guillaume de Mevius op de testterreinen van Ford in Lommel. En natuurlijk mocht ook het circuit van Spa-Francorchamps niet ontbreken. Verstappen: “In Malmedy moesten we de RB7 met speciale wielen uitrusten om genoeg grip te krijgen. Overal stof natuurlijk, en het was wachten tussen elke take tot alles weer gaan liggen was. De off-roadstukken en helikopterscène werden gefilmd in Lommel, niet zo ver van waar ik ben opgegroeid. Midden in de nacht, plankgas, met een heli op mijn hielen, dat was heel speciaal.”

Bekijk de volledige video:

Volledig scherm © Oracle Red Bull Racing

Volledig scherm © Oracle Red Bull Racing

Volledig scherm © Oracle Red Bull Racing

Volledig scherm © Oracle Red Bull Racing.