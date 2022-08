Witte rook: GP F1 van Francorchamps krijgt ook in 2023 plaats op kalender, maar datum nog niet bekend

Formule 1Het officiële bericht viel even na tweeën, vandaag. De F1 komt ook volgend jaar nog naar Francorchamps. Ere wie ere toekomt: dat de organisatoren eindelijk uit die schelp van zelfverheerlijking zijn gekropen, heeft ongetwijfeld geholpen. België is als eerste invaller immers toch maar mooi boven Frankrijk verkozen. Lees en verneem.

“Formule 1 kan bevestigen dat het tot een akkoord is gekomen om ook in 2023 een grand prix van Francorchamps te plannen. Meer details over de kalender volgen later.”

Met die korte verklaring schoten de grote bazen van de F1 gisteren de kogel door de kerk: jawel, dan toch F1 in Francorchamps volgend jaar. Dat zag er zes maanden geleden toch wel even anders uit. Op de eerste versies van kalender 2013, die HLN toen kon inkijken, was geen sprake van een Belgische grand prix. Omdat, één, het contract van Francorchamps afliep, en twee, het Belgische evenement niet meteen paste in de toekomstvisie van de F1 -meer entertainment, betere toegang tot het circuit, meer mogelijkheden met VIP-activiteiten, etc. Alleen: hoe verder we in de tijd opschoven, hoe groter het vraagteken werd boven nieuwkomer Zuid-Afrika (circuit raakt niet klaar) en China (Covid-situatie). Zodat naar alternatieven werd gezocht. Francorchamps dook op als eerste invaller.

Ere wie ere toekomt. Francorchamps was niet de enige grand prix die op de schop ging, in de eerste ontwerpkalender. Ook het veel grotere Frankrijk kon opkrassen. En zie: op geen enkel moment werd aan de Fransen gedacht, toen een vervanger werd gezocht. Alleen Francorchamps werd overwogen. Omdat het circuit van Francorchamps toch wel iets speciaals blijft, met die historie en dat fantastische tracé, ongetwijfeld. Maar er is meer. Hoezeer de eigenaars van het circuit en verantwoordelijken van organisator ‘Spa Grand Prix’ zich de voorbije jaren ook wentelden in zelfverheerlijking -“we zijn toch het mooiste circuit van de wereld”- en zich als ‘incontournable’ beschouwden, evenzeer zijn ze de voorbije maanden gaan inzien dat ze dringend moesten bijsturen. En dat deden ze. De Belgische grand prix 2022 was een zeer goed georganiseerd evenement met leuk randgebeuren en een verkeersplan dat op zondag voor het eerst in jaren leek te kloppen. Het kan niet anders, of de bonzen van de F1 hebben dat ook gezien.

Een plaats op de kalender 2023 biedt geen garantie voor later. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Rest nu nog een datum te bepalen, want dat vergt enig geschuif aangezien het traditionele Belgische weekend (laatste van augustus) volgend seizoen is ingenomen door Zandvoort. Maar dat is niet de reden waarom de aankondiging van het goede nieuwe eerst zaterdag gepland was, en uiteindelijk pas zondag kwam. De ware reden was dat de F1 zaterdag een contract op tafel gooide en 24 uur tijd gaf om het te tekenen. Paniek. De meerderheid van de Waalse politici (Francorchamps is eigendom van het Waalse Gewest) bleek immers moeite te hebben met de Engelse taal -waarin het contract gesteld is. En wilden het ding eerst vertaald zien. Noem het een spook uit het verleden dat opdook: in de jaren 2000 tekenden de Waalse gezaghebbers ooit een contract met Bernie Ecclestone zonder het te lezen. Naar het schijnt brak hen dat zeer zuur op. Zuur en duur…

