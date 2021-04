“Wil je ons dood misschien?”: lief neemt direct na Amstel Gold Race privéjet, maar ziet Bottas met 330 km/u crashen en clashen

Formule 1Ze reed ‘s morgens nog mee in de Amstel Gold Race, maar de aanwezigheid van vriendin Tiffany Cromwell hielp Valtteri Bottas niet. In de GP van Imola vloog hij met 330 kilometer per uur de muur in. De verwensingen vlogen in het rond. Het wrak van Bottas werd overigens afgeschreven, en dat kan gevolgen hebben voor de rest van het seizoen.

Ze reed zondagvoormiddag mee in de Amstel Gold Race, want is professioneel wielrenster. Na haar 24ste plek haastte ze zich snel naar de luchthaven, want daar stond een privéjet klaar om haar naar Forli te vliegen, het dichtste luchthaventje bij Imola. Tiffany Cromwell, de Australische vriendin van Valtteri Bottas, wilde de Fin immers steunen in wat weer een moeilijk seizoen lijkt te worden voor de tweede Mercedes-coureur. Alweer in de schaduw van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Maar Cromwells aanwezigheid bracht hem gisteren allesbehalve geluk.

Williams-rijder George Russell wilde Bottas langs buiten voorbij, maar verloor de controle over zijn stuur en ramde de Fin in de flank. Ze crashten samen met 330 kilometer per uur. De ravage was enorm. Bottas moest even bekomen van de dreun en ging tegen de muur zitten. Hij haalde nadien de middelvinger naar boven toen Russell verhaal kwam halen. Ook de verwijten vlogen in het rond. Met predicaten die je alleen kan vertalen met ‘klootzak’ (Bottas over Russell) en ‘lul’ (omgekeerd).

Eenmaal terug in de paddock was Bottas duidelijk: “Ik zag George op het rechte stuk, en daarna bewoog hij naar rechts. In de herhaling zie je dat er plek was voor twee auto’s, maar hij verloor de controle en daarna was het game over. Ik weet niet waarom hij zo reageerde. Het was duidelijk zijn fout.” Russell op zijn beurt. “Hij had geen respect voor de snelheid en de omstandigheden van de baan. Wil je ons beide soms dood hebben? Hij zag me absoluut. We hebben als coureurs een gentlemen’s agreement: als een auto met grotere vaart van achteren komt, trek je niet aan het stuur om iemand van zijn lijn af te dwingen. Dat kan grote gevolgen hebben.”

Verloren centen

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Om twee redenen. Te beginnen met de onderlinge rivaliteit tussen Bottas en Russell. De Brit is een protegé van Mercedes, maar uitgeleend aan Williams. Wanneer koning Hamilton stopt, moet de 23-jarige kroonprins overnemen en het binnenrijven van de titels gewoon verderzetten. Bottas, al jaren tweede coureur bij Mercedes, voelt dus de hete adem van Russell.

Bovendien kan de crash wel eens gevolgen hebben voor Mercedes. Het wrak van Bottas werd afgeschreven, dus moet Mercedes een nieuwe bolide voor de Fin bouwen. “Geld dat ten koste gaat van upgrades, zodat onze mogelijkheden om de auto te verbeteren beperkt zijn”, moppert teambaas Toto Wolff. “Dit is echt een flinke tegenslag voor ons en eerlijk gezegd helemaal niet leuk. We hebben vanaf dit seizoen wel te maken met een kostenplafond, dan is het afschrijven van een auto niet iets waar je op zit te wachten”, aldus Wolff. De Formule 1 heeft het maximale budget voor de renstallen dit jaar gesteld op 145 miljoen dollar (omgerekend 120 miljoen euro). Voor Mercedes, een van de grootste teams dat gewend was vele miljoenen meer uit te geven aan de ontwikkeling van de auto’s, is dat even slikken.

