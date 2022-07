Wil Ferrari die wereldtitel misschien niet? Scuderia Miseria, of hoe fouten en blunders opgestapeld worden

Het is een ongeschreven wet in de Formule 1. Wil je wereldkampioen worden, gooi dan geen punten te grabbel. Max Verstappen snapt dat als geen ander. Zei ex-wereldkampioen Jacques Villeneuve na de Franse grand prix, waar Charles Leclerc de overwinning vergooide met een stuurfout: “Daar zag je het verschil tussen Verstappen en Leclerc. Max heeft geleerd uit zijn fouten, en maakt ze niet meer. Charles zit nog vol in dat leerproces. Hij ging in de fout toen Verstappen grote druk zette. In een omgekeerde situatie had Max de punten voor de tweede plaats gepakt in plaats van risico’s te nemen om op kop te blijven.”