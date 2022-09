“Wij zijn het kotszakje”: Mercedes-baas Wolff reageert op furieuze woorden van Hamilton en op insinuaties dat zusterteam Verstappen aan zege hielp

“Ik kan niet geloven dat jullie mij verdomme hebben genaaid”, brulde Lewis Hamilton na de finish over de teamradio. “Jullie willen niet weten hoe kwaad ik ben.” Begrijpelijk. Want de beslissing van Mercedes om tijdens de safety car niét over te schakelen naar het beste bandentype - de snellere zachte band - was... onbegrijpelijk. En zo peuzelde Verstappen, maar ook Russell en Leclerc hem in de laatste 12 ronden van de race nog op.

Quote We hebben samen gezeten en gediscussi­eerd over de strategie. En ik snap Lewis wel, want het viel tegen. Plots zat Max achter hem. Dat was een onaangena­me ervaring. Toto Wolff

En dus mocht Mercedes-baas Toto Wolff het gaan uitleggen. Hoe keek hij naar de keuze? En naar de woorden van Hamilton? “Je raakt emotioneel. Wanneer je in die wagen zit, dan komen je frustraties er allemaal uit”, begrijpt hij Hamilton. “Zoiets is niet te stoppen. En dan zijn wij de vuilbak, het kotszakje. En we slikken dat, omdat we moeten. De relatie tussen de coureurs en de mensen in de pit wall is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.”

Volledig scherm Toto Wolff met Alpine-baas Otmar Szafnauer. © AFP

Wolff gaf aan dat de zevenvoudige wereldkampioen snel weer rustig werd toen hem werd verteld dat ze als team hadden besloten om het risico te nemen. Dat ze liever een gok wilden wagen voor winst in plaats van zeker te zijn van een tweede plek. “We hebben nadien samen gezeten en gediscussieerd over de strategie. En ik snap Lewis wel, want het viel tegen. Plots zat Max (Verstappen, red.) achter hem. Dat was een onaangename ervaring. Maar het is voor ons zo ontzettend moeilijk om de enige juiste beslissing te nemen. Zeker als je de belangen van twee coureurs (Russell, red.) te verdedigen hebt. De ene zal van streek zijn, de andere zal ondertussen blij zijn.”

Volledig scherm Verstappen gaat voorbij Hamilton. © Photo News

AlphaTauri moet zich verdedigen

Even voor het cruciale optreden van de safety car (door het falen van de Alfa Romeo van Bottas, red.) was er ook een virtual safety car. Ook die hielp Red Bull en Verstappen richting winst. Alleen is daar nu debat over. Want die virtual safety car kwam er na een opmerkelijk incident bij Yuki Tsunoda. Tsunoda rijdt voor AlphaTauri. AlphaTauri is het zusterteam van... Red Bull. De renstallen hebben dezelfde eigenaar, maar opereren zelfstandig.

Tsunoda dacht na een pitsstop dat zijn banden niet goed waren vastgezet en stopte op de baan. De Japanner was al bezig om uit te stappen toen zijn team hem over de boordradio opdroeg terug te rijden naar de pits. Daar werden de banden van zijn auto opnieuw gewisseld en maakten monteurs de riemen van Tsunoda weer vast. De coureur keerde terug op de baan, maar voelde naar eigen zeggen dat er echt iets mis was met zijn auto. Tsunoda parkeerde zijn auto langs het circuit, wat leidde tot een gele vlag. De coureurs moesten snelheid minderen.

Op sociale media verschenen berichten dat AlphaTauri tijdens de race met opzet voor een virtual safetycar-fase zorgde. Het team reageerde. “Het is heel teleurstellend om het taalgebruik en opmerkingen te horen over ons team en over Hannah Schmitz, het hoofd strategie van Red Bull Racing. Zulk haatgedrag kan niet worden getolereerd. Het is onacceptabel, onjuist en respectloos om zowel Hannah als het team te beschuldigen van vals spel. We hebben altijd compleet onafhankelijk geopereerd, op een eerlijke manier, met respect en sportiviteit.”

Wie ook reageerde? Toto Wolff. “Als wij zouden strijden om het kampioenschap, zou dat iets zijn waar ik scherp naar zou kijken”, reageerde hij bij ‘Sky Sports’ op de vraag of de FIA een onderzoek in zou moeten stellen. “Nu denk ik dat de veiligheid van de coureurs en iedereen buiten onderzocht moet worden. De coureur stopte, deed zijn gordel af, reed een vol rondje, ging naar binnen, het probleem was niet opgelost, ze doen zijn gordel weer om, hij rijdt naar buiten en zet de auto dan weer stil. Het heeft waarschijnlijk de uitkomst van de race veranderd. Want wij hadden misschien wel kunnen winnen.”