Wie rijdt bij welk team? Wanneer valt Spa-Francorchamps? En wat zijn de nieuwigheden? Uw gids voor het nieuwe seizoen in Formule 1

Formule 1Het aftellen kan beginnen. Komend seizoen gaat in Bahrein het openingsweekend in de Formule 1 van start. Max for three? Dankzij onze gids komt u alles te weten over het nieuwe seizoen. Hoe zien de teams eruit? Wanneer valt Spa-Francorchamps? En waarom verwacht onze F1-watcher een serieuze snuif aan verrassing?

Formule 1, de koningsklasse van de autosport. Twintig coureurs - de plaatsjes zijn letterlijk en figuurlijk duur - reizen de hele wereld rond om dit jaar over 23 weekends of Grand Prixs, dat aantal is een record, een gooi te doen naar de wereldtitel. Er zijn twee piloten per renstal - tien teams dus die met elkaar de strijd aangaan.

Elke GP bestaat uit drie luiken: de oefensessies (vrijdag/zaterdag), kwalificaties voor de race (zaterdag) en de race zelf (zondag). Tijdens zes weekends (Brazilië, Oostenrijk, Qatar, Azerbeidzjan, Austin én België) verandert dat concept, want dan beslissen niet de kwalificaties, wél een sprintrace over de startvolgorde van zondag.

Hoe wordt de wereldkampioen bepaald? Simpel. Tijdens de races en sprintraces zijn punten te verdienen. Wie na 23 weekends op kop staat na de optelsom, is wereldkampioen. Motoren aan, lichten uit. It’s showtime.

Opnieuw enkele verschuivingen. Vier rijders verlieten de paddock, dus vier nieuwe namen maken hun opwachting. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zei de Formule 1 definitief vaarwel. De vrolijkste van het pak Daniel Ricciardo werd door McLaren aan de kant geschoven. Bij Haas mocht Mick Schumacher zijn boeltje pakken. Nicholas Latifi werd na een brokkenparcours de laan uitgebonjourd bij Williams.

In 2023 treden drie rookies aan. Nyck De Vries wordt de tweede Nederlander op de grid - hij komt uit voor AlphaTauri. Oscar Piastri en Logan Sergeant mogen respectievelijk in de McLaren en de Williams kruipen. Niko Hülkenberg is de vierde nieuweling, maar geen rookie. Na een afwezigheid van drie seizoenen keert hij terug.

Tussen de teams werden er ook wissels doorgevoerd. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zorgde voor een verrassing en trok van Alpine naar Aston Martin. Hij nam het plaatsje in van Vettel. Door die verschuiving kwam er dan weer een zitje vrij voor Pierre Gasly die een volgende stap in zijn carrière kan zetten. Hij wordt vanaf dit jaar de ploeggenoot van Esteban Ocon. Op die manier waren alle twintig zitjes opnieuw bezet.

23 races staan er dit jaar op de kalender. Nooit was het meer. Aanvankelijk was de opzet 24 GP’s, maar Shanghai viel af door de coronaristricties in China. Daardoor zit er tussen Australië en Azerbeidzjan liefst vier weken pauze. Geen overbodige luxe in de drukke agenda. Openen doen we komend weekend in Bahrein, eindigen in Abu Dhabi - eind november. Nieuw op de kalender is Las Vegas. Het neemt de plek van Frankrijk in. Qatar is na een jaartje pauze opnieuw van de partij. Spa-Francorchamps - dan toch op de kalender - valt dit keer vroeger, op 30 juli.

2022 had het jaar van de verandering moeten zijn. De wagens werden haast van op nul heropgebouwd en het was in de voorbereiding koffiedik kijken welke teams het beste uit de winter zouden komen. De nieuwe regels moesten ervoor zorgen dat de auto’s elkaar langer konden volgen, wat de races spannender moesten maken. In eerste instantie leek het ook zo uit te draaien. Ferrari schoot uit de startblokken en leek Red Bull het vuur aan de schenen te leggen, maar dat was niet van lange duur. Ferrari stapelde de individuele en tactische fouten op en Mercedes was in de eerste helft van het seizoen niet machtig genoeg om weerwerk te bieden. Dus werden de verhoudingen na enkele maanden duidelijk. Red Bull en Verstappen waren te sterk. Verstappen werd voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen, met een duidelijke voorsprong van 146 punten op Leclerc.

Voor aanvang van vorig seizoen werden de auto’s dus haast from scratch ontworpen. Dat maakt dat er dit seizoen geen grote veranderingen zijn. Voor de volledigheid willen we u er toch enkele meegeven. Zo is de vloerrand met 15 millimeter verhoogd om porpoising - het stuiteren van de wagen - tegen te gaan.

Ook inzake veiligheid zijn er aanpassingen doorgevoerd. Na de horrorcrash van Guanyu Zhou is de kooi nóg steviger gemaakt. Ook de bovenzijde van de rolbeugel is afgerond, waardoor er minder kans is dat deze zich bij een crash in de grond graaft en zo de piloot toch kwetsbaar wordt. De breedte van de achteruitkijkspiegels is met vijf centimeter vergroot voor een beter zicht.

KIJK. De crash van Zhou

Tot slot is het maximumgewicht van de wagen (zonder brandstof) verminderd met twee kilogram tot 796 kg - nog uitdagender voor de renstallen, denk maar aan de zwarte keuze van Mercedes. En is er een opvallende experiment met de banden. Tijdens twee GP’s - het is nog onduidelijk welke - zullen de teams tijdens de kwalificaties geen vrije bandenkeuze hebben. In Q1 zijn maximum twee harde banden verplicht, in Q2 twee mediums en in Q3 twee zachte banden. Zo wil men verspilling tegengaan en testen of de sport duurzamer kan.

• 2003: Michael Schumacher - Ferrari

• 2004: Michael Schumacher - Ferrari

• 2005: Fernando Alonso - Renault

• 2006: Fernando Alonso - Renault

• 2007: Kimi Räikkönen - Ferrari

• 2008: Lewis Hamilton - McLaren

• 2009: Jenson Button - Brawn

• 2010: Sebastian Vettel - Red Bull

• 2011: Sebastian Vettel - Red Bull

• 2012: Sebastian Vettel - Red Bull

• 2013: Sebastian Vettel - Red Bull

• 2014: Lewis Hamilton - Mercedes

• 2015: Lewis Hamilton - Mercedes

• 2016: Nico Rosberg - Mercedes

• 2017: Lewis Hamilton - Mercedes

• 2018: Lewis Hamilton - Mercedes

• 2019: Lewis Hamilton - Mercedes

• 2020: Lewis Hamilton - Mercedes

• 2021: Max Verstappen - Red Bull

• 2022: Max Verstappen - Red Bull

“De grote vraag is: is er iemand die Max Verstappen van een derde wereldtitel kan houden? Op basis van de wintertests lijkt het alsof maar één team in de buurt kan komen, of misschien zelfs op dezelfde hoogte van Red Bull: Ferrari. Mercedes begint wellicht met een kleine achterstand aan het seizoen, maar bewees vorig jaar dat het in de loop van het seizoen heel wat terrein kan goedmaken. We zien geen enkele reden waarom dat deze keer ook niet het geval zou zijn. In de subtop houden we vooral Fernando Alonso in het oog. De Aston Martin is er immers serieus op vooruitgegaan, en de Spanjaard is op zijn 41ste nog altijd een van de toppers.

Volledig scherm Fernando Alonso. © Photo News

Ook kijken we uit naar de sprintraces, die korte koersen op zaterdag die beslissen over de startgrid voor de grand prix. Dit jaar zijn het er immers 6. Dubbel zoveel als vorig jaar en 1 op 4 weekends. Omdat in die korte koers van alles kan gebeuren, zal het ongetwijfeld een serieuze snuif verrassing toevoegen.

Nieuwkomer op de kalender is Las Vegas, en dat is meteen de race waar we het meest naar uitkijken. Niet alleen voor het oord zelf, en het spektakel dat de heren er zullen serveren - de bolides scheuren onder andere over de wereldbekende ‘Strip’, langs de vele casino’s. Ook en vooral omdat Las Vegas de eerste grand prix is die de eigenaars van de Formule 1 op een heel andere dan de klassieke manier zullen organiseren. Lees: ze zullen er alles zelf regelen, van A tot Z. Als die formule een financieel succes blijkt, dan zal dat gevolgen hebben voor de F1 in haar geheel, en vooral de klassieke circuits en organisatoren, zoals Francorchamps. Omdat de eigenaars van de F1 dat model dan niet zo langzaam maar wel heel zeker zullen doortrekken naar alle races.”

Bij HLN zit u goed om de suspens vanop de eerste rij te beleven. In onze liveblogs volgt u alle ontwikkelingen tijdens de raceweekends op de voet. Gaande van een knap inhaalmanoeuvre over een Rode Duivel in de paddock tot een verhitte discussie bij de coureurs. Naar goede gewoonte volgt ook onze F1-watcher Jo Bossuyt al het nieuws op de voet en brengt hij goede verhalen, straffe interviews en sterke analyses.

Ben je ervan overtuigd dat jij het beste raceteam kan samenstellen? Net als vorig jaar organiseert 'Het Laatste Nieuws' de Gouden Formule 1. Schrijf je in en maak kans op de hoofdprijs van 4.000 euro.