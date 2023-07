“Wereldkampioen in spe” en coureur genekt door eigen team: onze F1-watcher deelt na Boedapest mooie scores uit, maar ook vier buizen

Alleenheer­ser Max Verstappen maakt vroege aanval onschade­lijk en grijpt op Silversto­ne zesde zege op rij

Ook in Silverstone stond er geen maat op Max Verstappen. Het is al zijn achtste zege van het seizoen. Eventjes leek Landon Norris roet in het eten van de Nederlander te gooien, maar de coureur van Red Bull stelde vrij snel orde op zaken.