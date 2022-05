“We zijn de enige zwarte familie in de Formule 1": Lewis Hamilton en “de eenzame reis” die hij tot dusver aflegde

“Het is nogal een eenzame reis geweest", opent hij. “Het waren mezelf en mijn familie - de enige zwarte in de Formule 1. Ik ben nu 37 jaar oud en race al 29 jaar, waarvan 16 als prof. Meestal was ik de enige persoon van kleur in de kamer en toen ik vroeg waarom, kreeg ik geen gepaste feedback of antwoord. Daarom heb ik de Hamilton-commissie in het leven geroepen, want alles begint bij onderwijs en begrip. We hebben dit orgaan geïnstalleerd omdat we willen onderzoeken en proberen te begrijpen wat de barrières zijn. In onze sector alleen, die meer dan 40.000 banen telt, is slechts één procent van zwarte komaf. Er zijn ook echte systematische problemen binnen het onderwijssysteem. Dus zijn we nu begonnen met Mission 44, die ik zelf heb gefinancierd, om te proberen meer vertegenwoordiging en ondersteuning en steun voor deze jonge, onderbedeelde groepen te creëren.”