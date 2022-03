“We nemen risico’s, maar er is veel respect”: Verstappen en Leclerc genieten na van tweestrijd

Verstappen en Leclerc hebben een geschiedenis. Dat geeft het vuurwerk op de baan een extra pigment. De twee zijn allebei 24 en hoewel het nog vroeg in het seizoen is, lijken zij in 2022 vooral de dienst te gaan uitmaken. Dat bevestigde een bloedstollend duel in de GP van Saoedi-Arabië. Tot op het scherpst van de snee.

Achteraf was er enkel respect voor elkaar. En of ze hadden genoten van de tweestrijd. “Het was een hele zware, maar vooral een hele mooie race”, zei Verstappen. “We speelden de long game. De banden gingen snel op, dat wisten we op dit circuit. Het was zeker niet makkelijk om Charles voorbij te gaan, maar op het eind kwam ik hem gelukkig toch nog voorbij. Maar hij bleef daarna kort achter mij en het bleef zwaar. Ik ben blij dat we het seizoen zo hebben kunnen kickstarten. In vergelijking met vorig jaar is het passeren een stuk lastiger geworden, maar ik ben blij dat ik op tijd heb kunnen toeslaan en Charles daarna achter me heb kunnen houden.”

Leclerc feliciteerde z’n rivaal direct na de finish over de boordradio met een welgemeend compliment. “Proficiat aan Max. Erg goed gedaan. Het was niet genoeg om te winnen, maar ik heb er echt van genoten vandaag. Het was hard racen, maar fair en leuk. We waren snel in de bochten, maar wat langzamer op de rechte stukken. We rijden een straatrace met alle risico’s die daarbij komen kijken, dus er is duidelijk respect van beide kanten.”

