“Wat zijn ze daar in hemelsnaam allemaal aan het doen?”: ongeloof groot na wanprestatie Ferrari in Frankrijk

Formule 1Met grote ogen keek de Formule 1-wereld zondag naar de wanprestatie van Ferrari in Frankrijk. In tegenstelling tot teambaas Mattia Binotto, die er zelf vrij lichtzinnig over deed. “Wat zijn ze daar in hemelsnaam allemaal aan het doen? Hoogste tijd voor serieuze verandering.”

Neen, dit wereldkampioenschap lijkt niet af te stevenen op een thriller zoals vorig jaar. Na zondag leek het wel alsof ook het laatste beetje hoop op een spannend WK was verdampt. De reacties na de crash van Charles Leclerc en het gestuntel van Ferrari op het circuit van Paul Ricard, logen er niet om. Oud-wereldkampioenen Jacques Villeneuve en Nico Rosberg waren het meest uitgesproken.

Volledig scherm Exit Leclerc in Le Castellet. © Photo News

Villeneuve noemde het optreden van Ferrari in zijn column voor Formule 1 Magazine een schoolvoorbeeld van ‘hoe je een kampioenschap niet wint’. En Rosberg liet er live op Sky Sports geen misverstand over bestaan dat hij de dramatische zondag van Ferrari onaanvaardbaar vond. “Wat gebeurt daar in hemelsnaam allemaal?’’, vroeg Rosberg zich hardop af, na de crash van Leclerc en het daaropvolgende gepruts aan de pitmuur, in de communicatie met Carlos Sainz. “Ik heb voor de tv met mijn hoofd zitten schudden...”

Opgeklommen van plek 19 leek Sainz de meubelen nog te redden met een podiumplaats, maar die opmars verwaterde na een communicatiechaos vanaf de pitmuur. Rosberg: “Hij zit midden in een battle met Pérez en heel zijn team is alleen maar bezig met het berekenen van pitstop-tijden. Wat ben je dan aan het doen, gasten? Hij had het makkelijk tot het einde kunnen redden op zijn banden, had zelfs nog voor de tweede plaats met Lewis (Hamilton, red.) kunnen vechten. Maar nee, met niets hoger dan de vijfde plaats als mogelijk resultaat. Een verschrikkelijk slechte zet die ik absoluut niet kan uitleggen.’’

Volledig scherm Nico Rosberg. © Getty Images for Greentech Festi

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Ferrari liet een strategische steek liet vallen, waarmee het team de eigen positie in het titelgevecht niet eenvoudiger maakt. “Mattia (teambaas Binotto, red.) moet daar echt mee aan de slag, het lijkt me de hoogste tijd voor serieuze veranderingen daar’’, zo riep Rosberg op tot actie.

Niet dat Binotto daar zelf erg van overtuigd was, zo leek het wel. De Italiaan probeerde de strategie ’s avonds uit te leggen als logisch en begreep weinig van de kritiek. “Natuurlijk kunnen we ons geen fouten veroorloven, het plan verliep niet zoals gedacht, maar de performance was er. Dus ik zie niet in waarom we de komende races niet gewoon de strijd aan kunnen gaan met Red Bull”, zo probeerde hij de rust te bewaren op de Britse tv. “Kleine foutjes, die gebeuren soms. Net zoals we soms kleine problemen met betrouwbaarheid hebben. Maar nu slaan we deze pagina om en gaan we op naar Hongarije, daar kunnen we gewoon een een-tweetje scoren.’’

En later bij de geschreven media ging hij nog een stapje verder. “Ik zie geen reden waarom we niet de komende tien races kunnen winnen”, beweerde hij met droge ogen.

“Ferrari, een eindeloze nachtmerrie”

Wellicht dat Binotto tot een ander inzicht komt als hij even de media aanschouwt. Die in Italië schreeuwden alvast moord en brand. La Gazzetta Dello Sport had het over een ‘pijnlijke zege op een presenteerblaadje’ voor Verstappen. En L’Équipe kopte: ‘Ferrari, een eindeloze nachtmerrie’.

Binotto mocht dan lichtzinnig over de fouten in Zuid-Frankrijk doen, zet de dwalingen van de Scuderia van deze seizoenshelft op een rijtje en je wordt er moedeloos van. Sainz die in een Australische grindbak belandde. Zijn fout op Imola, waar ook Leclerc spinde. De motor van Leclerc die de geest gaf in Spanje. De mislukte strategie op het opdrogende asfalt van Monaco. Opnieuw een ploffende motor voor Leclerc in Bakoe, waar ook Sainz op moest geven na een storing. Leclerc die in in Canada vanwege alle nieuwe onderdelen al achteraan moest starten en niet verder kwam dan een vijfde plaats. Een strategische dwaling op Silverstone, waar Leclerc op versleten banden van het podium lazerde. Tot de ploffende motor van Sainz op de Red Bull Ring, waar ook winnaar Leclerc billenknijpend het einde haalde met een haperend gaspedaal.

Volledig scherm Exit Sainz in Oostenrijk. © Photo News

De crash van de Monegask en het gestuntel aan de pitmuur op Paul Ricard, het waren absoluut geen incidenten, wat Binotto ook probeerde te beweren. Het paste naadloos in dit vreemde seizoen, waarin Ferrari absoluut snelheid heeft, maar o zo wisselvallig presteert door de onbetrouwbaarheid van de onderdelen, strategische beperkingen en ja, ook fouten van beide coureurs. Het kostte Leclerc al zo’n 100 WK-punten.

De voorlopige titelkandidaat-af zette zichzelf na zijn fout wel heel overdreven neer als een prutser, met genadeloos harde zelfkritiek (zie kader hieronder). Maar had Binotto maar een beetje van die emotie laten zien, na weer een zondag om snel te vergeten. Dan vraag je je toch af wie nu eigenlijk als onbetwiste leider met de vuist op tafel durft te slaan bij Ferrari, dat met Sainz en Leclerc sinds vorig jaar voor het eerst sinds lang een jong duo onder contract heeft zonder ervaren wereldkampioen. Een bewuste keuze van de Scuderia, maar het werpt nog niet de gewenste vruchten af.