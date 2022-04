Wat was tot nu toe de ideale Gouden Formule 1-ploeg?

1) Charles Leclerc (Ferrari, 28 miljoen euro, 139 punten)

Wie de Monegask selecteerde, deed een goede zaak. Leclerc won zowel in Bahrein als in Australië. In Saudi-Arabië moest hij nipt de duimen leggen voor de Nederlander Max Verstappen. Hij sprokkelde de meeste punten van allemaal in de Gouden Formule 1. Dankzij deze knappe resultaten is de coureur van Ferrari, WK-leider. Aan hem om te bevestigen. Leclerc is de meest getransfereerde coureur. 338 spelers gebruikten een transfer om hem in hun ploeg te krijgen.

2) George Russell (Mercedes, 38 miljoen euro, 87 punten)

George Russell ruilde de bolide van Williams in voor Mercedes. De 24-jarige Brit presteert dit jaar voorlopig zelfs beter dan zijn ploeggenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Russell werd afgelopen weekend derde in de Grand Prix van Australië.

3) Esteban Ocon (Alpine, 22 miljoen euro, 61 punten)

De Fransman van Alpine won vorig jaar zijn eerste Grand Prix en is ook dit jaar goed op dreef. Met een zesde plaats, een zevende stek en opnieuw een zesde plaats is hij aan erg constant seizoen bezig. Benieuwd of hij nog net iets beter kan presteren.

4) Lando Norris (McLaren, 30 miljoen euro, 49 punten)

Lando Norris tekende een nieuw contract bij McLaren, waar hij aan zijn vierde seizoen bezig is. Hij begon met een teleurstellende vijftiende plaats aan het seizoen, maar kwam afgelopen weekend als vijfde over de streep. Norris hoopt beter te doen dan zijn zesde plaats in de eindstand van vorig jaar. Voorlopig kampeert hij op de achtste plaats.

5) Kevin Magnussen (Haas, 12 miljoen euro, 47 punten)

Kevin Magnussen moest eind 2020 zijn plaats afstaan aan de Rus Nikita Mazepin. De vader van Mazepin bracht veel geld in het laatje en dus moest Magnussen wijken. Door de situatie in Rusland is Mazepin niet langer welkom bij Haas en nam Magnussen opnieuw zijn stekje in. Hij werd knap vijfde in de Grand Prix van Bahrein.

6) Alex Albon (Williams, 12 miljoen euro, 39 punten)

Alex Albon komt uit het jeugdprogramma van Red Bull, waar hij ploegmaat was van Max Verstappen. Bij Williams kreeg hij een nieuwe kans en die probeert hij nu met twee handen te grijpen. Hij presteert - voorlopig - beter dan die andere Williams-rijder, Nicholas Latifi.

7) Motor: Mercedes-AMG F1 M13 (40 miljoen euro, 295 punten), 8) Constructeur: Alfa Romeo (10 miljoen euro, 66 punten)

De duurste motor van het spel verzamelde ook de meeste punten. Bij de constructeurs staat Ferrari aan de leiding, maar Alfa Romeo presteert het best volgens prijs-kwaliteitverhouding.

