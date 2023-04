Wat een tumult in Melbourne: Max Verstappen wint GP Australië na sensationele en chaotische slotfase

Spektakel en tegelijkertijd chaos in Melbourne. Max Verstappen leek op weg naar een simpele zege, tot we voor de tweede keer een rode vlag kregen. Dat betekende een herstart twee rondes voor het einde. Taferelen die een waar slagveld met zich meebrachten. Verschillende bolides crashten. De laatste ronde werd afgewerkt achter de safety car, Verstappen mocht zo toch - terecht - zegevieren.

KIJK. De chaos na de herstart twee rondes voor het einde

Tumultueus. Zo kunnen we de GP van Australië het best omschrijven. Leclerc belandde al in de eerste bocht in de grindbak. Meteen einde race voor de Monegask. Nog in de absolute openingsfase: Verstappen die al meteen gepasseerd werd door Russell en Hamilton.

Leider Russell maakte van een crash van Albon handig gebruik om vers rubber te halen in de pitstraat. Een tactische keuze. Maar wel eentje die de Brit zuur opbrak, want enkele tellen later kondigde de wedstrijdleiding een rode vlag aan na een crash van Albon. Zo kon elke bolide een ‘gratis’ pitstop maken. Russell viel terug naar plek zeven, zonder enig voordeel van verse banden. In ronde 18 vatte zijn bolide nog eens vuur, meteen einde race voor de Brit. Wat een baaldag voor Russell.

Intussen had Verstappen alweer orde op zaken gesteld. Vlotjes snelde de Nederlander voorbij Hamilton. Een eenvoudige overwinning leek binnen handbereik, tot Magnussen een band verloor. Een nieuwe rode vlag, twee rondes voor het einde. Verstappen wilde het maar niet geloven. Plots had de concurrentie - Hamilton en Alonso in de eerste plaats - opnieuw een kans op de zege.

Verstappen startte uitstekend aan de laatste rondes. Achter hem was het chaos troef. Sainz tikte Alonso aan. Beide Alpines Gasly en Ocon reden elkaar het decor in. Ook Stroll hield zijn bolide niet op de baan. Het circuit van Melbourne was omgetoverd in een waar slagveld. We kregen andermaal een rode vlag. Na heel wat oponthoud besliste de wedstrijdleiding om de laatste ronde achter de safety car af te werken. De zege was op die manier helemaal binnen voor Verstappen, zijn eerste in Australië. Hamilton werd tweede, Alonso derde.

